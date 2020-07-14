Под Новосибирском подросток нырнул с моста и исчез: его искали водолазы

Под Новосибирском подросток нырнул с моста и исчез под водой. Фото: МЧС по Новосибирской области

Под Новосибирском, в 5 километрах от Черепанова, произошла трагедия. Там 12 июля утонул 15-летний мальчик. Об этом рассказали в СК по Новосибирской области.

— Предварительно установлено, что четверо подростков без взрослых пришли на котлован. Один из мальчиков нырнул с небольшого мостика и скрылся под водой. Ребята пытались спасти его, но не смогли. О случившемся они сообщили спасателям и в полицию. Тело ребенка было обнаружено, — рассказали в ведомстве.

Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину гибели ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В СК по Новосибирской области обратились к родителям: не оставлять детей без присмотра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru