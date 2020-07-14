2020-07-14T03:30:22+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на 14 июля 2020 года: синоптики рассказали, стоит ли ехать на пляж

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 14 июля 2020 года
Александра Сударь
Поделиться:
Синоптики рассказали, стоит ли сегодня ехать на пляж.Синоптики рассказали, стоит ли сегодня ехать на пляж.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Погода в Новосибирске 14 июля 2020 года: по прогнозам синоптиков воздух прогреется до +29 градусов, местами по области до +32 градусов, ветер будет северным, его скорость составит 3-8 метра в секунду, где-то порывы достигнут 14 метров в секунду. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— Переменная облачность, ночью в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы, — говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По данным сайта «Яндекс», утром в Новосибирске будет +16 градусов, к обеду воздух прогреется до +28 градусов, а к вечеру столбик термометра опустится до +24 градусов. Будет безоблачно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шел с папой за руку: в Новосибирске иномарка сбила 6-летнего мальчика
Погода в Новосибирске на 14 июля 2020 года: синоптики рассказали, стоит ли ехать на пляж
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 14 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
«Тебе корочки показать?»: сибиряки устроили скандал в автобусе из-за просьбы надеть маску
«Танец святого коронавируса»: трио Silenzium выпустило клип о COVID-19
«Кинули сверху сырое яйцо»: сибиряка возмутило неправильное хачапури в ресторане
«Маленькие такие, сами ползли к людям»: новосибирцы выхаживают трех брошенных бельчат
В Центральном парке Новосибирска строят новую детскую площадку
«Волосатенькие и бесстрашные»: спасенные ежата совсем не боятся человека
График отключения горячей воды в Новосибирске с 13 июля 2020 года: кому понадобятся кипятильники
В Новосибирске обнаружено тело женщины с перерезанной шеей. Но умерла она не из-за этого…
Убил брата отверткой: СКР возбудил дело против 56-летнего уголовника
Интернет-мошенники придумали новую уловку – верят даже прожженные скептики