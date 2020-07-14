Погода в Новосибирске на 14 июля 2020 года: синоптики рассказали, стоит ли ехать на пляж

14 Июль 2020 2020-07-14T03:30:22+03:00

Синоптики рассказали, стоит ли сегодня ехать на пляж. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 14 июля 2020 года

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Погода в Новосибирске 14 июля 2020 года: по прогнозам синоптиков воздух прогреется до +29 градусов, местами по области до +32 градусов, ветер будет северным, его скорость составит 3-8 метра в секунду, где-то порывы достигнут 14 метров в секунду. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— Переменная облачность, ночью в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы, — говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По данным сайта «Яндекс», утром в Новосибирске будет +16 градусов, к обеду воздух прогреется до +28 градусов, а к вечеру столбик термометра опустится до +24 градусов. Будет безоблачно.

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ИСТОЧНИК KP.RU