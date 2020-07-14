2020-07-14T03:00:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 14 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 14 июля 2020 года: публикуем актуальные новости
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Коронавирус распространился по всей территории региона.Коронавирус распространился по всей территории региона.
Изменить размер текста:

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 14 июля 2020 года: за последние сутки COVID-19 диагностировали у 112 человек, а выздоровел 35 пациентов. Всего в регионе зарегистрировано 7 386 случаев заболевания, умерли 146 человек.

«Чистых» районов на территории региона не осталось: зараженные есть по области. Долгое время не было больных коронавирусом в одном из самых отдаленных районов области на севере — Кыштовском.

Зараженных долгое время не было в Кыштовском районе.

Зараженных долгое время не было в Кыштовском районе.

— За последние сутки в больницы районов области госпитализированы 732 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении оперштаба регионального правительства.

В Новосибирской области сняли еще ряд ограничений. Глава региона Андрей Травников разрешил возобновить работу торговых центров и дельфинария.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Новосибирске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шел с папой за руку: в Новосибирске иномарка сбила 6-летнего мальчика
Погода в Новосибирске на 14 июля 2020 года: синоптики рассказали, стоит ли ехать на пляж
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 14 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
«Тебе корочки показать?»: сибиряки устроили скандал в автобусе из-за просьбы надеть маску
«Танец святого коронавируса»: трио Silenzium выпустило клип о COVID-19
«Кинули сверху сырое яйцо»: сибиряка возмутило неправильное хачапури в ресторане
«Маленькие такие, сами ползли к людям»: новосибирцы выхаживают трех брошенных бельчат
В Центральном парке Новосибирска строят новую детскую площадку
«Волосатенькие и бесстрашные»: спасенные ежата совсем не боятся человека
График отключения горячей воды в Новосибирске с 13 июля 2020 года: кому понадобятся кипятильники
В Новосибирске обнаружено тело женщины с перерезанной шеей. Но умерла она не из-за этого…
Убил брата отверткой: СКР возбудил дело против 56-летнего уголовника
Интернет-мошенники придумали новую уловку – верят даже прожженные скептики