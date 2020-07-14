Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 14 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

14 Июль 2020 2020-07-14T03:00:55+03:00

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 14 июля 2020 года: публикуем актуальные новости

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Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 14 июля 2020 года: за последние сутки COVID-19 диагностировали у 112 человек, а выздоровел 35 пациентов. Всего в регионе зарегистрировано 7 386 случаев заболевания, умерли 146 человек.

«Чистых» районов на территории региона не осталось: зараженные есть по области. Долгое время не было больных коронавирусом в одном из самых отдаленных районов области на севере — Кыштовском.

Зараженных долгое время не было в Кыштовском районе.

— За последние сутки в больницы районов области госпитализированы 732 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении оперштаба регионального правительства.

В Новосибирской области сняли еще ряд ограничений. Глава региона Андрей Травников разрешил возобновить работу торговых центров и дельфинария.

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ИСТОЧНИК KP.RU