«Двенадцать лет борется с раком»: новосибирскому школьнику нужны 25 тысяч рублей на поездку в Москву

14 Июль 2020 2020-07-14T06:50:48+03:00

Ребенку необходимо обследование в столичной клинике, но на поездку денег у семьи нет

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Александр Колпаков из Новосибирска заболел лимфобластным лейкозом (раком костного мозга - прим.авт.) — в 3,5 года. Он перенес химиотерапию и трансплантации костного мозга, в 2016 мама Саши стала для него донором. После этого состояние ребенка стабилизировалось.

Сейчас у Саши есть любимое хобби: однажды попал на мастер-класс по кузнечному делу, и решил его освоить. Родители купили ему специальные станки и теперь сын научился ковать ножи, делать для них рукоятки и создавать чехлы. Но сейчас семье мальчика не до хобби:

— Сашу вместе с мамой ждут в Москве 16 июля на обследование. К сожалению, оплатить самостоятельно билеты из Новосибирска в Москву и обратно стоимостью 25 000 рублей семья не может: значительная часть средств уходит на приобретение дорогостоящих препаратов для Саши, а сейчас в семье работает только папа. Но и откладывать поездку нельзя, это жизненно важное обследование, — сообщили в новосибирском благотворительном фонде «Защити Жизнь».

На данный момент собрано 10 тысяч рублей из необходимых 25 тысяч. Сделать пожертвование можно на сайте БФ «Защити Жизнь» по ссылке.

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