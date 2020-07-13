«Кинули сверху сырое яйцо»: сибиряка возмутило неправильное хачапури в ресторане
Новосибирец рассказал о своем опыте посещения ресторана после окончания изоляции. Он зашел в одно из заведений, где заказал хачапури по-аджарски. Результат его не обрадовал.
- Заказали хачапури, но приготовлено оно было отвратительно, яйцо было не всмятку, а просто зажарено сверху, что явно не соответствует рецептуре! – пишет сибиряк в аккаунте revizor.nsk в Инстаграме.
После этого посетитель позвал сотрудника ресторана и высказал претензии. Администратор, по словам мужчины, повел себя некорректно. Девушка выхватила тарелку и принесла через несколько минут тот же самый пирог, но уже с новым яйцом сверху – сырым.
Посетитель посетовал на уровень обслуживания, поблагодарив лишь официанта, который постарался сгладить ситуацию и извинился за сотрудницу старшую по званию.
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ИСТОЧНИК KP.RU