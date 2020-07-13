«Маленькие такие, сами ползли к людям»: новосибирцы выхаживают трех брошенных бельчат
У волонтеров Центра реабилитации диких животных появились необычные подопечные: они выхаживают трех бельчат, брошенных на улице.
- Их обнаружили прохожие в парке в Калининском районе: бельчата еще совсем маленькие, им около двух месяцев, - рассказала КП-Новосибирск Алиса Богомолова, пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных. – Обычно животные боятся человека, но они сами ползли к людям.
Бельчата сами ползли к человеку. Фото: Центр реабилитации диких животных.
Неравнодушные сибиряки позвонили волонтерам и обратились за помощью. Сначала удалось поймать двух детенышей, а на следующий день – третьего малыша.
- Мы предполагаем, что кто-то их выкормил и выпустил в дикую природу, но им еще нужна помощь, - продолжает Алиса. - Сейчас они находятся в центре.
Если вы хотите помочь спасенным бельчатам и другим питомцам, то обращайтесь в Центр реабилитации диких животных.
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