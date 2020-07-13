«Маленькие такие, сами ползли к людям»: новосибирцы выхаживают трех брошенных бельчат

13 Июль 2020 2020-07-13T15:24:12+03:00

Волонтеры предполагают, что их кто-то выпустил на волю

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У волонтеров Центра реабилитации диких животных появились необычные подопечные: они выхаживают трех бельчат, брошенных на улице.

- Их обнаружили прохожие в парке в Калининском районе: бельчата еще совсем маленькие, им около двух месяцев, - рассказала КП-Новосибирск Алиса Богомолова, пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных. – Обычно животные боятся человека, но они сами ползли к людям.

Бельчата сами ползли к человеку. Фото: Центр реабилитации диких животных.

Неравнодушные сибиряки позвонили волонтерам и обратились за помощью. Сначала удалось поймать двух детенышей, а на следующий день – третьего малыша.

- Мы предполагаем, что кто-то их выкормил и выпустил в дикую природу, но им еще нужна помощь, - продолжает Алиса. - Сейчас они находятся в центре.

Если вы хотите помочь спасенным бельчатам и другим питомцам, то обращайтесь в Центр реабилитации диких животных.

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