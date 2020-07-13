В Центральном парке Новосибирска строят новую детскую площадку

13 Июль 2020 2020-07-13T14:58:38+03:00

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В парковой зоне во всю кипит работа. Там вместо старых аттракционов и киосков устанавливают современную площадку для детей. Мэр Анатолий Локоть побывал на месте и рассказал о предстоящем обновлении парка:

- Работы в этом году в Центральном парке проводятся при участии бюджетных средств и частных инвестиций. Здесь будет несколько видов качелей, песочница, веревочный аттракцион. Кроме того, приводятся в порядок объекты торговли. Некоторое время назад здесь был сплошной коридор из ларьков, сейчас избыточные торговые точки убраны. Те предприниматели, которые останутся в парке, буду обязаны оформить торговые объекты в единой цветовой гамме в соответствии с эскизами.

В Центральном парке все же осталось несколько аттракционов, все они находятся теперь в одной зоне – ближе к улице Фрунзе. Кроме того, возможно, в скором времени здесь появится детская железная дорога, будет благоустроена верхняя зона парка. В последующие годы парк изменится внешне – грядет полная «реставрация» зеленых насаждений. Сотни деревьев ждет обрезка, часть из них подстригут. Некоторые аварийные деревья удалось убрать уже в этом году.

Заключительный этап обновления парка – реконструкция входной зоны.

Комиссия при участии Анатолия Локтя оценила обновление парка. Фото: пресс-служба мэрии

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