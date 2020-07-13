График отключения горячей воды в Новосибирске с 13 июля 2020 года: кому понадобятся кипятильники

13 Июль 2020 2020-07-13T13:46:33+03:00

Воды в домах новосибирцев не будет больше недели. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Публикуем график отключения горячей воды в Новосибирске с 13 июля 2020 года

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На календаре - середина лета, а это значит, что коммунальщики продолжают испытания теплосетей: публикуем график отключения горячей воды в Новосибирске с 13 июля 2020 года.

Итак, начнем с того, что уже с понедельника кипятка не будет в квартирах новосибирцев, чьи дома подключены к Ленинскому выводу ТЭЦ-2.

- Работы там продлятся до 24 июля, - поясняют в СГК.

В это же время останутся без горячей воды и сибиряки, чьи дома обслуживает ТЭЦ-4 (под отключение попадет Дзержинский вывод, головной участок Северо-Восточного вывода). Правда, работы там закончатся немного раньше - коммунальщики планируют все успеть до 22 июля.

Если в вашем доме вода не появится в обозначенные сроки, то уточнить, что случилось, може в диспетчерской мэрии по тел. 051.

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