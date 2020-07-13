В Новосибирске обнаружено тело женщины с перерезанной шеей. Но умерла она не из-за этого…

13 Июль 2020 2020-07-13T13:22:07+03:00

Следственный комитет уже нашел предполагаемого убийцу. Во время допроса он признался в преступлении

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В Новосибирске обнаружен труп женщины. По данным СКР сообщение об убийстве поступило в органы в половине третьего ночи. Сотрудники выехали на улицу Широкой, где и застали мрачную картину.

- Обнаружено тело женщины, 1961 года рождения, с телесными повреждениями в виде резаной раны шеи, - констатировал Следственный комитет.

Новосибирское областное управление ведомства возбудило уголовное дело, а вскоре сотрудники задержали подозреваемого. Во время допроса он признался в убийстве, и теперь в правоохранителей уже есть предварительная картина событий.

- Подозреваемый, 1973 года рождения, ранее судимый по статье 161 УК РФ, в ходе распития спиртных напитков и возникшей ссоры задушил потерпевшую, после чего нанес ей резаную рану шеи, - сообщает Следственное управление СКР по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU