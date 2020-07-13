Убил брата отверткой: СКР возбудил дело против 56-летнего уголовника
Подозреваемый, которого задержали пол делу об убийстве, дал признательные показания
Жителя Новосибирская задержали за убийство брата.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Новосибирске убит 48-летний мужчина. Его тело с обезображенной головой нашли накануне днем в доме на улице Танкистов. У следствия уже есть подозреваемый, и он дал признательные показания.
Этот человек – брат погибшего, ему – 56 лет.
- В ходе распития спиртных напитков и возникшей ссоры, нанес несколько ударов отверткой в область головы потерпевшему, - озвучивает предварительные данные следствия областное управление СКР.
Вероятно, в ближайшее время задержанного возьмут под арест. Кстати, он уже был судим за убийство.
ИСТОЧНИК KP.RU