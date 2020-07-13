Убил брата отверткой: СКР возбудил дело против 56-летнего уголовника

13 Июль 2020 2020-07-13T12:56:43+03:00

Подозреваемый, которого задержали пол делу об убийстве, дал признательные показания

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске убит 48-летний мужчина. Его тело с обезображенной головой нашли накануне днем в доме на улице Танкистов. У следствия уже есть подозреваемый, и он дал признательные показания.

Этот человек – брат погибшего, ему – 56 лет.

- В ходе распития спиртных напитков и возникшей ссоры, нанес несколько ударов отверткой в область головы потерпевшему, - озвучивает предварительные данные следствия областное управление СКР.

Вероятно, в ближайшее время задержанного возьмут под арест. Кстати, он уже был судим за убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU