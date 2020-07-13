2020-07-13T12:25:48+03:00
Происшествия

Интернет-мошенники придумали новую уловку – верят даже прожженные скептики

Жулики используют старую аферу. Но теперь они привнесли в нее немного дизайна, и обманывают даже самых недоверчивых новосибирцев
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Мошенники применяют старую схему, но с новой деталью.Мошенники применяют старую схему, но с новой деталью.
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«Привет! У тебя есть дать взаймы мне до зaвтpa 3000 рублей?»

Так, или примерно так начинают общение преступники. Пишут в соцсетях с аккаунтов ваших друзей и знакомых. Говорят, что по телефон говорить не могут и очень просят о денежном одолжении.

Уловка уже не новая, и многие понимают: вероятно, страница собеседника взломана, и ее пользуются жулики. Но теперь у аферистов есть новый козырь.

«Можешь скинуть безналом? Комиссию за перевод я тоже верну», - пишут они и… присылают фотографию банковской карточки. Не просто номер счета, как прежде, а именно фотографию. На карте латиницей указаны имя и фамилия держателя. И это – фамилия вашего знакомого. На такую уловку ведутся даже те, кому такая афера в прежней версии казалась наивной и нелепой.

Фактически злоумышленники просто проделали немного дополнительной работы – не только взломали страницу, но и нарисовали нужные имя-фамилию держателя карты в фоторедакторе. А счет, разумеется, принадлежит преступникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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