2020-07-13T10:34:26+03:00
Общество

Ради прикола: на Затулинке дети привязали 10-летнего мальчика к дереву

Современные школьники нашли необычное применение видеокассете
Никита МАНЬКО
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Школьник уже заслужил репутацию юного "сердцееда" на районе. ФОТО:предоставлены очевидцамиШкольник уже заслужил репутацию юного "сердцееда" на районе. ФОТО:предоставлены очевидцами
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В Новосибирске две девочки примотали мальчика к дереву пленкой от видеокассеты. Местные жители шутят, что школьник, видимо, популярный и это была месть девчонок из-за любви. Необычную сцену сняли на Затулинке через дорогу от ТЦ «Династия».

- Проходила мимо и не смогла удержаться. Порадовалась, что дети играют, а не сидят в телефонах, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница, которая сделала снимок.

Детские игры позабавили местных жителей, обсуждение началось в паблике «Типичная Затулинка» «ВКонтакте»:

- Девки замучили видать пацана, популярный на районе, — написал Василий.

Родители только поддержали игры детей, ведь сами в детстве играли в «Вождя краснокожих».

- Ахахах, дети потом все за собой убрали, — отписалсь в соцсетиях и мама мальчика, которого "пленили".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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