2020-07-12T18:50:07+03:00
Общество

«Мачеха, скорее всего, сожгла документы, я не прощу ее!»: сибирячка ищет бросившую ее биологическую мать

А еще хочет подать в суд на мачеху, которая ее воспитала
Никита МАНЬКО
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Сейчас женщине 37 лет, всю жизнь она не может помириться с мачехой. ФОТО:предоставлены героями публикацииСейчас женщине 37 лет, всю жизнь она не может помириться с мачехой. ФОТО:предоставлены героями публикации
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Сибирячка Татьяна Боксорн с двух лет жила в приемной семье, но так и не сроднилась с мачехой. Сейчас 37-летняя женщина хочет засудить ее за истязания в детстве и неисполнение обязанностей родителя. Мачеха же не хочет раскрывать семейную тайну.

Татьяна родилась в поселке Линево в 1983 году, но в два года родная мать ее бросила и исчезла из жизни. Девочка попала в приемную семью. По ее словам, ее запугивали ранее судимые ухажеры мачехи: «как-то мне нож к горлу подставил, когда «мама» была на работе, он её потерял, вот таким образом спрашивал у меня «где мать?». В школе девочке тоже было тяжело, дети узнали, что она приемная и травили за это.

Повзрослев, Татьяна Боксорн сама родила ребенка, говорит, мачеха ей ничем не помогала. Зато помогали неродные бабушка, дедушка, дядя, соседи. Сейчас женщина почти не общается с мачехой, пытаясь оградить уже свою дочь от сцен ссор и ругани в семье.

Татьяга Боксорн - в детстве и сейчас. Фото: Сибкрай.ру Фото: Из личного архива

Татьяга Боксорн - в детстве и сейчас. Фото: Сибкрай.руФото: Из личного архива

При этом Татьяна хочет привлечь мачеху к уголовной ответственности за тяжелое детство, юристы обещали ей победу в процессе. Но больше всего Татьяна хочет увидеть свою биологическую мать. И не может простить свою мачеху.

- Мачеха стоит на своем и молчит, скорее всего, сожгла все документы обо мне. Я консультировалась с юристами, и они сказали, что она не может не знать ничего, так как усыновляла по закону и была в курсе о том, кто моя семья. Бесполезно с ней общаться, она сказала, что я большая девочка — вот тебе интернет в помощь, — рассказала Татьяна изданию Сибкрай.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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