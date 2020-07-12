«Полицейский разворот»: сотрудники ДПС устроили эффектную погоню за лихачом в Новосибирске

Лихач не смог далеко уйти от погони и выполнить маневр.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Новосибирцы обсуждают ночную погоню за нарушителем в центре Новосибирска. Водитель Subaru Legacy пытался выполнить «полицейский разворот», но в итоге был задержан сотрудниками ДПС.
Инцидент произошел в ночь на 12 июля на улице Фрунзе в Новосибирске. По данным инспекторов ГИБДД по Новосибирской области, водитель на Subaru Legacy проигнорировал требование остановиться и полицейские начали погоню.
На пересечении улицы Фрунзе и Ипподромской магистрали лихач попытался сделать разворот, но не справился с управлением. Полицейские задержали мужчину, тот отказался проходить алкотестер. Подписчики сообщества «АСТ-54» «ВКонтакте» сообщили, что из салона иномарки пахло алкоголем.
Пользователей соцсетей рассмешил неудачный маневр водителя:
- Полицейский разворот задом наперед, — написал подписчик Сергей.
В отношении водителя был составлен протокол по ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем ТС требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru