«Полицейский разворот»: сотрудники ДПС устроили эффектную погоню за лихачом в Новосибирске

Лихач не смог далеко уйти от погони и выполнить маневр. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирцы обсуждают ночную погоню за нарушителем в центре Новосибирска. Водитель Subaru Legacy пытался выполнить «полицейский разворот», но в итоге был задержан сотрудниками ДПС.

Инцидент произошел в ночь на 12 июля на улице Фрунзе в Новосибирске. По данным инспекторов ГИБДД по Новосибирской области, водитель на Subaru Legacy проигнорировал требование остановиться и полицейские начали погоню.

На пересечении улицы Фрунзе и Ипподромской магистрали лихач попытался сделать разворот, но не справился с управлением. Полицейские задержали мужчину, тот отказался проходить алкотестер. Подписчики сообщества «АСТ-54» «ВКонтакте» сообщили, что из салона иномарки пахло алкоголем.

Пользователей соцсетей рассмешил неудачный маневр водителя:

- Полицейский разворот задом наперед, — написал подписчик Сергей.

В отношении водителя был составлен протокол по ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем ТС требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

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