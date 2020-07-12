«Как кувалдой били»: новосибирец ощутил землетрясение в собственном доме

12 Июль 2020 2020-07-12T10:41:20+03:00

Но ученые говорят, что дело не в сейсмоактивности, а в самой новостройке

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Странный скрип в новостройке на Сухарной разбудил новосибирца в пять утра. Стены трещали, хотя за стенкой не живут соседи. На часах было 05:15. Мужчина живет на 22 этаже в новостройке и был уверен, что это землетрясение, ведь раньше подобного не было.

— Стены дрожали, трещали, было страшно, как будто кувалдой по ним бьют. Сначала мы думали, что там что-то упало, посмотрели — все на месте. Трещало в углу, где нет соседей, — рассказал «КП-Новосибирск» жилец, добавив: — Мы думаем, это землетрясение.

Но сейсмологи уверены — это не было землетрясением, никаких толчков приборы не зафиксировали.

— Может быть фундамент дома трещит. Вполне возможно, что это техногенное землетрясение, такое бывает, когда вибрации дома и другого источника совпали по частоте. Например, в соседнем доме двигатель работает с частотой, которая совпадает с вибрацией дома и входит в резонанс, — прокомментировал КП-Новосибирск научный руководитель ФИЦ ЕГС СО РАН Виктор Селезнев.

Дом построен 6 лет назад, стены плотные — около 60 см, два ряда кирпича и утеплитель. Сама высотка по конструкции каркасная, в основном из кирпича. Жильца говорят, чот ни в самом доме, ни вокруг никаких производств нет — от того не ясно, что могло создать вибрацию.

— Производства у нас нет, лифтовой мотор не мог так шуметь. Звук был из угла, где нет соседей, и это не ремонт. Подобное бывает каждую зиму, в мороз ниже -30 градусов, - рассказывает житель Сухарной.

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