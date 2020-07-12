«На капот ложились»: полицейские задержали пьяного автохулигана под Новосибирском

12 Июль 2020 2020-07-12T07:36:53+03:00

В полиции составили протоколы о пьяном вождении и сопротивлении при задержании. ФОТО: кадр из видео сообщества "Инцидент-Новосибирск" "ВКонтакте"

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Полицейские предотвратили трагедию с пьяным водителем и пешеходами в городе Татарске Новосибирской области. Лихач пытался прорваться через кольцо сотрудников ДПС и врезался в витрину магазина.

Инцидент произошел поздним вечером 11 июля на улице Клубной. Местные жители пожаловались на неадекватного водителя за рулем «Тойоты Карина», который создавал угрозу на дороге и выезжал на тротуар. Экипажи ДПС организовали погоню и взяли лихача в кольцо.

Водитель попытался прорваться через кольцо машин и сотрудников ДПС, но вылетел на тротуар и врезался в витрину магазина. Водитель отказался выйти из автомобиля и вел себя агрессивно, оскорбляя сотрудников полиции.

Сотрудники МВД провели силовое задержание 31-летнего мужчины и его 33-летнего пассажира и доставили их в дежурную часть. Оба местных жителя были в нетрезвом состоянии.

Очевидцы отметили грамотную работу полицейских при задержании.

— Сотрудники полиции буквально рисковали жизнью: на капот ложились, пытались двери открыть на ходу, — рассказал паблику Инцидент Новосибирск очевидец Захар.

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