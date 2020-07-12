Водитель погиб в ДТП с «КамАЗом» дорожных служб на пути в Новосибирск

12 Июль 2020 2020-07-12T07:13:32+03:00

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Житель Московской области погиб в ДТП на месте дорожных работ. Трагедия произошла вечером 11 июля в Убинском районе Новосибирской области.

Мужчина на «Ладе Калине» ехал из Омска в Новосибирск и на 1233 километре автодороги Р-254 «Иртыш» попал в ДТП. Ремонтируемый участок дороги был огорожен, но водитель не справился с управлением и столкнулся с самосвалом дорожных служб.

- От полученных травм житель Московской области скончался на месте происшествия. Погибшему был 41 год. Пассажиров в «Ладе Калине» не было, — прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Полиция организовала проверку по факту трагедии, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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