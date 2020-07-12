Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 12 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 12 июля 2020 года: за последние сутки COVID-19 диагностировали у 110 человек, выздоровели сразу 215 пациентов за последние сутки. Всего в регионе зарегистрировано 6 932 случай заболевания, умерли 137 человек.
Инфекция распространилась по всему региону.
«Чистых» районов на территории региона не осталось: зараженные есть везде по области. Долгое время не было больных коронавирусом в одном из самых отдаленных районов Новосибирской области — Кыштовском.
— В больницы сельских районов области госпитализированы 726 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении оперштаба.
В регионе по-прежнему действуют ограничительные меры. Закрыты торговые центры, кинотеатры и фитнес-клубы. Но открыли магазины с отдельным входом, летние веранды ресторанов, зоопарк и некоторые музеи.
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ИСТОЧНИК KP.RU