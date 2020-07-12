2020-07-12T07:10:14+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на 12 июля 2020 года: жарко и свежо

В Новосибирске по-прежнему облачно, но без осадков
Никита МАНЬКО
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Погода обещает жару и свежий ветер, хорошее время для прогулок.Погода обещает жару и свежий ветер, хорошее время для прогулок.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Погода в Новосибирске 12 июля 2020 года будет радовать новосибирцев: синоптики обещают жару до +27 градусов и прекращение дождей. Ветер умеренный, по ощущениям будет свежим — до 11 м\с.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +26...+28 градусов, ночью — +15...+17 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный со скоростью 6-11 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +26...+31 градус, ночью — +15...+17. Ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 4-9 м\с.

«Яндекс» дает похожий прогноз. Днем 12 июля в Новосибирске будет облачно, небольшой дождь, температура воздуха составит 26-27 градусов, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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