«Убрал руки! Я больной человек» - водитель автобуса не сдержался, споря с пенсионеркой без маски
В Новосибирске – очередной «масочный» скандал. На этот раз надевать средство защиты отказалась пассажирка автобуса. Несколько секунд конфликта попали на видео – судя по всему, перебранку снял кто-то из пассажиров.
- Водителю не будет пять тысяч штрафа! – Кричит пенсионерка.
Видимо, запись начинается посреди диалога, и кто-то убеждает женщину, что за пассажира без маски наказание грозит экипажу.
Вероятно, к этому моменту спор уже достиг накала – водитель соскакивает с места и ловким прыжком перебирается в салон.
«У меня знакомый умер, но я не ношу эти маски» - радиослушатель заявил, что не наденет маску, не смотря на смерти от коронавируса. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
- Руки убрал! Убрал руки! – Кричит пенсионерка, когда к ней подбирается шофер. Остановить его пытается даже девушка-кондуктор. Водитель отпихивает ее, да так, что та чуть не вылетает из автобуса.
- Ну, она - больной человек, че вы лезете, - вступается за пенсионерку кто-то из пассажиров.
- Да, я - больной человек, - охотно соглашается пенсионерка, и видео на этом прерывается.
Пенсионерка отказалась надевать маску в автобусе.
Выпить две бутылки кефира, надеть на голову мультифору: что вытворяют нарушители масочного режима. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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