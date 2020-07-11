2020-07-11T17:31:37+03:00
Коронавирус Covid-19

«Убрал руки! Я больной человек» - водитель автобуса не сдержался, споря с пенсионеркой без маски

Шофер заскочил в салон, чтобы выгнать пожилую женщину. Во время перебранки чуть не досталось даже кондуктору
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Разьяренный водитель автобуса ловко запрыгнул в салон. Фото: vk.com/nvsvkРазьяренный водитель автобуса ловко запрыгнул в салон. Фото: vk.com/nvsvk
Изменить размер текста:

В Новосибирске – очередной «масочный» скандал. На этот раз надевать средство защиты отказалась пассажирка автобуса. Несколько секунд конфликта попали на видео – судя по всему, перебранку снял кто-то из пассажиров.

- Водителю не будет пять тысяч штрафа! – Кричит пенсионерка.

Видимо, запись начинается посреди диалога, и кто-то убеждает женщину, что за пассажира без маски наказание грозит экипажу.

Вероятно, к этому моменту спор уже достиг накала – водитель соскакивает с места и ловким прыжком перебирается в салон.

«У меня знакомый умер, но я не ношу эти маски» - радиослушатель заявил, что не наденет маску, не смотря на смерти от коронавируса. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

00:00
00:00

- Руки убрал! Убрал руки! – Кричит пенсионерка, когда к ней подбирается шофер. Остановить его пытается даже девушка-кондуктор. Водитель отпихивает ее, да так, что та чуть не вылетает из автобуса.

- Ну, она - больной человек, че вы лезете, - вступается за пенсионерку кто-то из пассажиров.

- Да, я - больной человек, - охотно соглашается пенсионерка, и видео на этом прерывается.

Пенсионерка отказалась надевать маску в автобусе.

Выпить две бутылки кефира, надеть на голову мультифору: что вытворяют нарушители масочного режима. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Новосибирской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Убрал руки! Я больной человек» - водитель автобуса не сдержался, споря с пенсионеркой без маски
Будут ли открыты рейсы в Таиланд и Европу из Новосибирска 2020: аэропорт уведомил Росавиацию о готовности к полетам
Прокуратура назвала причины таинственной гибели группы Дятлова
10 шагов к достойной жизни: КПРФ выдвигает обновленный состав кандидатов на выборы
В лесу – 150 человек, квадроциклы, собаки, квадрокоптеры: стало известно, как в Новосибирске ищут безвестно пропавшего мальчика
Долгожительница умерла в Новосибирской области от коронавируса
Рекорд недели: в Новосибирской области зафиксирован скачок выздоровлений от коронавируса
В Новосибирских домах запретят пивные магазины без санузлов
Ночное ДТП под Новосибирском: два человека погибли, пять попали в больницу
33-летнего новосибирца, который руками убил косулю, ждет суд
Погода в Новосибирске на 11 июля 2020 года: гром и молния
Дирижер из Новосибирской филармонии рассказал, как артисты живут во время самоизоляции
Поиски двух подростков, пропавших в селе под Новосибирском, закончились трагедией
«Кроме него никто не пытался помочь»: пенсионер погиб, пытаясь спасти глухого из-под колес поезда
В Новосибирске пенсионерки сдали подростков в полицию из-за того, что те громко занимались спортом
В Новосибирске магазин оштрафовали на 350 тысяч за торговлю просроченными яйцами
«Можно несколько часов стоять»: под Новосибирском собралась многокилометровая пробка
Стали известны подробности задержания семиклассника, который убил учительницу: полицейским его сдали родители
«Там собралась толпа»: под Новосибирском электричка насмерть сбила двух человек
Купить билеты в Новосибирский зоопарк снова можно будет через кассу
«Скидки» и новые послабления: в мэрии поддержали ресторатов
В Новосибирске столкнулись две иномарки: одна из машин перевернулась на бок
Стала известна причина неприятного запаха в Новосибирске: об этом заявил мэр
Андрей Травников: Новый проект в сфере генетических технологий поможет большему числу новосибирцев
ДТП в центре Новосибирска: иномарка сбила девушку на пешеходном переходе
18 медицинских организаций отремонтируют по нацпроекту в Новосибирской области в 2020 году
Вы посмотрите на него: в новосибирском зоопарке гордый гриф отказался заводить потомство со своей самкой