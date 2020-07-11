«Убрал руки! Я больной человек» - водитель автобуса не сдержался, споря с пенсионеркой без маски

11 Июль 2020 2020-07-11T17:31:37+03:00

Шофер заскочил в салон, чтобы выгнать пожилую женщину. Во время перебранки чуть не досталось даже кондуктору

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске – очередной «масочный» скандал. На этот раз надевать средство защиты отказалась пассажирка автобуса. Несколько секунд конфликта попали на видео – судя по всему, перебранку снял кто-то из пассажиров.

- Водителю не будет пять тысяч штрафа! – Кричит пенсионерка.

Видимо, запись начинается посреди диалога, и кто-то убеждает женщину, что за пассажира без маски наказание грозит экипажу.

Вероятно, к этому моменту спор уже достиг накала – водитель соскакивает с места и ловким прыжком перебирается в салон.

«У меня знакомый умер, но я не ношу эти маски» - радиослушатель заявил, что не наденет маску, не смотря на смерти от коронавируса. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Руки убрал! Убрал руки! – Кричит пенсионерка, когда к ней подбирается шофер. Остановить его пытается даже девушка-кондуктор. Водитель отпихивает ее, да так, что та чуть не вылетает из автобуса.

- Ну, она - больной человек, че вы лезете, - вступается за пенсионерку кто-то из пассажиров.

- Да, я - больной человек, - охотно соглашается пенсионерка, и видео на этом прерывается.

Пенсионерка отказалась надевать маску в автобусе.

Выпить две бутылки кефира, надеть на голову мультифору: что вытворяют нарушители масочного режима. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU