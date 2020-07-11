Рекорд недели: в Новосибирской области зафиксирован скачок выздоровлений от коронавируса

11 Июль 2020 2020-07-11T08:34:09+03:00

Судя по данным оперативного штаба, суточное количество заболевших – почти вдвое меньше, чем количество поправившихся

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В Новосибирской области за сутки выписали 215 человек, переболевших коронавирусом. Таковы данные оперативного штаба региона. Новых случаев COVID-19 – 110.

Всего за время пандемии в регионе зарегистрировано 7153 случая заражения, в том числе 419 случаев – у детей. Выписано за это же время 5083 человека.

- Всего в Новосибирской области сделано 245 923 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 863 жителя региона, 27 858 человек сняты с наблюдения, - сообщает оперативный штаб Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU