Рекорд недели: в Новосибирской области зафиксирован скачок выздоровлений от коронавируса
В Новосибирской области за сутки выписали 215 человек, переболевших коронавирусом. Таковы данные оперативного штаба региона. Новых случаев COVID-19 – 110.
Всего за время пандемии в регионе зарегистрировано 7153 случая заражения, в том числе 419 случаев – у детей. Выписано за это же время 5083 человека.
- Всего в Новосибирской области сделано 245 923 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 863 жителя региона, 27 858 человек сняты с наблюдения, - сообщает оперативный штаб Новосибирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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