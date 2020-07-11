2020-07-11T06:12:03+03:00
Общество

В Новосибирских домах запретят пивные магазины без санузлов

Кроме этого, незаконными станут пивнушки со слишком маленькой площадью
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В Новосибирске ограничат продажу пива.В Новосибирске ограничат продажу пива.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Депутаты новосибирского Заксобрания меняют закон о торговле алкоголем. В области ужесточаются правила продажи пива.

- Жителей беспокоят драки, поножовщина, крики и то, что подъезды и близлежащие территории превращены в общественный туалет, - прокомментировал жалобы людей вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов. - Принят в первом чтении закон, который требует, чтобы торговый зал был оборудован санузлами и имел площадь не менее 50 квадратных метров.

Впереди – второе чтение, и, возможно, в законе появятся новые детали. Но, по словам Андрея Борисовича, норма по минимальной площади начнет действовать уже с 1 января 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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