Ночное ДТП под Новосибирском: два человека погибли, пять попали в больницу

11 Июль 2020 2020-07-11T05:46:22+03:00

В аварии погибли два человека, еще пять пострадали. Фото: МВД.

В Искитимском районе иномарка вылетела на встречную полосу и врезалась в другой автомобиль

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Ночью в Искитимском районе произошло смертельное ДТП. В нем участвовало три автомобиля, но один из них остался практически невредимым, и люди не пострадали – было лишь касательное столкновение. Для людей, что находились в двух других машинах, все закончилось гораздо хуже.

По данным МВД, трагедия произошла на 62-м километре трассы Р-256 «Новосибирск – Ташанта». В 1:30 Toyota Premio вылетела на встречную полосу. Там иномарка по касательной столкнулась с ГАЗелью, а затем – в лоб с Toyota Ipsum.

Водитель машины, что помчалась по чужой полосе, погиб. Погиб и один из пассажиров встречного минивэна. Другие – пострадали.

- В лечебные учреждения Искитима и Бердска с различными травмами были доставлены пять пассажиров автомобиля Toyota Ipsum, в том числе трое мужчин, женщина и 10-летний мальчик. Все пострадавшие получили черепно-мозговые травмы, кроме того, у троих из них диагностированы переломы различных частей тела, - сообщает областное управление МВД России.

Полиция выясняет, почему автомобиль выехал на встречную полосу.

ИСТОЧНИК KP.RU