Ночное ДТП под Новосибирском: два человека погибли, пять попали в больницу
Ночью в Искитимском районе произошло смертельное ДТП. В нем участвовало три автомобиля, но один из них остался практически невредимым, и люди не пострадали – было лишь касательное столкновение. Для людей, что находились в двух других машинах, все закончилось гораздо хуже.
По данным МВД, трагедия произошла на 62-м километре трассы Р-256 «Новосибирск – Ташанта». В 1:30 Toyota Premio вылетела на встречную полосу. Там иномарка по касательной столкнулась с ГАЗелью, а затем – в лоб с Toyota Ipsum.
Водитель машины, что помчалась по чужой полосе, погиб. Погиб и один из пассажиров встречного минивэна. Другие – пострадали.
- В лечебные учреждения Искитима и Бердска с различными травмами были доставлены пять пассажиров автомобиля Toyota Ipsum, в том числе трое мужчин, женщина и 10-летний мальчик. Все пострадавшие получили черепно-мозговые травмы, кроме того, у троих из них диагностированы переломы различных частей тела, - сообщает областное управление МВД России.
Полиция выясняет, почему автомобиль выехал на встречную полосу.
ИСТОЧНИК KP.RU