33-летнего новосибирца, который руками убил косулю, ждет суд

11 Июль 2020 2020-07-11T05:18:42+03:00

Браконьеру грозит до двух лет лишения свободы

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Жителю Новосибирской области придется на суде ответить за браконьерскую охоту. Жертвой 33-летнего мужчины из Каргатского района, стала косуля из местного заказника.

По данным МВД, браконьер совершил преступление 20 февраля. В этот день он отправился в заказник, взяв с собой нож. Там он и увидел животное. Передвигалось оно слишком медленно, утопая в глубоком снегу.

- Используя лыжи, догнал ее и руками переломил ей хребет в области шеи, от чего животное погибло, - сообщает о преступлении Главное управление МВД России по Новосибирской области.- Своими противоправными действиями злоумышленник причинил ущерб природным ресурсам Новосибирской области в размере 40 000 рублей.

Дело о незаконной охоте направлено в суд. По статье 258 УК РФ, обвиняемому грозит вплоть до лишения на свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU