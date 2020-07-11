2020-07-11T05:18:42+03:00
Происшествия

33-летнего новосибирца, который руками убил косулю, ждет суд

Браконьеру грозит до двух лет лишения свободы
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Браконьера ждет суд.Браконьера ждет суд.
Изменить размер текста:

Жителю Новосибирской области придется на суде ответить за браконьерскую охоту. Жертвой 33-летнего мужчины из Каргатского района, стала косуля из местного заказника.

По данным МВД, браконьер совершил преступление 20 февраля. В этот день он отправился в заказник, взяв с собой нож. Там он и увидел животное. Передвигалось оно слишком медленно, утопая в глубоком снегу.

- Используя лыжи, догнал ее и руками переломил ей хребет в области шеи, от чего животное погибло, - сообщает о преступлении Главное управление МВД России по Новосибирской области.- Своими противоправными действиями злоумышленник причинил ущерб природным ресурсам Новосибирской области в размере 40 000 рублей.

Дело о незаконной охоте направлено в суд. По статье 258 УК РФ, обвиняемому грозит вплоть до лишения на свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирских домах запретят пивные магазины без санузлов
Ночное ДТП под Новосибирском: два человека погибли, пять попали в больницу
33-летнего новосибирца, который руками убил косулю, ждет суд
Погода в Новосибирске на 11 июля 2020 года: гром и молния
Дирижер из Новосибирской филармонии рассказал, как артисты живут во время самоизоляции
Поиски двух подростков, пропавших в селе под Новосибирском, закончились трагедией
«Кроме него никто не пытался помочь»: пенсионер погиб, пытаясь спасти глухого из-под колес поезда
В Новосибирске пенсионерки сдали подростков в полицию из-за того, что те громко занимались спортом
В Новосибирске магазин оштрафовали на 350 тысяч за торговлю просроченными яйцами
«Можно несколько часов стоять»: под Новосибирском собралась многокилометровая пробка
Стали известны подробности задержания семиклассника, который убил учительницу: полицейским его сдали родители
«Там собралась толпа»: под Новосибирском электричка насмерть сбила двух человек
Купить билеты в Новосибирский зоопарк снова можно будет через кассу
«Скидки» и новые послабления: в мэрии поддержали ресторатов
В Новосибирске столкнулись две иномарки: одна из машин перевернулась на бок
Стала известна причина неприятного запаха в Новосибирске: об этом заявил мэр
Андрей Травников: Новый проект в сфере генетических технологий поможет большему числу новосибирцев
ДТП в центре Новосибирска: иномарка сбила девушку на пешеходном переходе
18 медицинских организаций отремонтируют по нацпроекту в Новосибирской области в 2020 году
Вы посмотрите на него: в новосибирском зоопарке гордый гриф отказался заводить потомство со своей самкой