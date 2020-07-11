33-летнего новосибирца, который руками убил косулю, ждет суд
Жителю Новосибирской области придется на суде ответить за браконьерскую охоту. Жертвой 33-летнего мужчины из Каргатского района, стала косуля из местного заказника.
По данным МВД, браконьер совершил преступление 20 февраля. В этот день он отправился в заказник, взяв с собой нож. Там он и увидел животное. Передвигалось оно слишком медленно, утопая в глубоком снегу.
- Используя лыжи, догнал ее и руками переломил ей хребет в области шеи, от чего животное погибло, - сообщает о преступлении Главное управление МВД России по Новосибирской области.- Своими противоправными действиями злоумышленник причинил ущерб природным ресурсам Новосибирской области в размере 40 000 рублей.
Дело о незаконной охоте направлено в суд. По статье 258 УК РФ, обвиняемому грозит вплоть до лишения на свободы на срок до 2 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU