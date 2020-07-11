Погода в Новосибирске на 11 июля 2020 года: гром и молния
В сибирской столице будет мокро и не жарко
В Новосибирске продолжаются дожди.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Судя по прогнозам синоптиков, суббота не будет слишком знойной. Температура должна подняться лишь до +22°С. А вечером будет даже прохладней +20°С и даже +17°С. Кроме этого обеспечивать прохладу будет ветер – до 10 метров в секунду. Кроме этого, портал Gismeteo прогнозирует дождь и грозу.
Более дружелюбной небесная канцелярия будет в воскресенье. Тоже ожидается дождь, но не слишком долгий. А воздух прогреется до +26°С.
ИСТОЧНИК KP.RU