2020-07-10T18:55:01+03:00
Общество

В Новосибирске пенсионерки сдали подростков в полицию из-за того, что те громко занимались спортом

Женщины дважды вызывали полицию из-за шума, который не слышали другие жильцы
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске пенсионерки выжили подростков со спортивной площадки из-за того, что им мешали звуки отбивания мяча.В Новосибирске пенсионерки выжили подростков со спортивной площадки из-за того, что им мешали звуки отбивания мяча.
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В Новосибирске пенсионерки выжили подростков со спортивной площадки из-за того, что им мешали звуки отбивания мяча. Теперь ребята вместо занятий спортом сидят во дворе, уткнувшись в телефоны.

— Ребята каждый вечер собирались во дворе дома на оборудованной площадке и занимались спортом. Между прочим, это редкость в наше время. Не в телефонах сидели, не пиво пили, не дрались, а очень дружно и культурно занимались и общались друг с другом. На турниках подтягивались, крутились на них, кидали мяч в баскетбольное кольцо, — рассказала изданию «Навигатор» местная жительница Дина.

По словам сибирячки, никаких неудобств ребята жильцам дома не доставляли. Не шумели, вели себя прилично. Но, две пожилые женщины, живущие там же, были иного мнения. Пенсионеркам помешал звук мяча, доносившийся с площадки, негромкие разговоры ребят и тихая музыка, которую другие жильцы даже не слышали. Решать эту проблему дамы решили сразу радикально и в минувшие выходные вызвали полицию.

Через день пенсионеры опять вызвали полицию и пожаловались в ЖЭУ. А утром, без всякого согласования с другими собственниками квартир, с площадки у дома убрали баскетбольные кольца и сняли деревянные покрытия с лавочек.

— Спустя два дня мы могли наблюдать очень безрадостную картину, как эти же ребята сидели на веранде и просто общались. Они больше не занимались спортом, часть из них разговаривала, а часть уткнулась в телефоны. Очень печально наблюдать, как две пенсионерки затравили этих ребят и обрекли их на неспортивное лето, — пояснила сибирячка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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