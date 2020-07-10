В Новосибирске магазин оштрафовали на 350 тысяч за торговлю просроченными яйцами

10 Июль 2020 2020-07-10T17:23:04+03:00

При сроке годности 25 дней в магазине нашли 19 упаковок куриного яйца, перележавших какая 6, а какая и 16 дней. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

О том, что в супермаркете торгуют просрочкой, в полицию сообщили покупатели

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Новосибирскую торговую сеть оштрафовали на 350 тысяч рублей из-за торговли просроченными продуктами. О том, что в магазинах продается некачественный товар, сообщили в полицию покупатели. Правоохранители начали проверку, в ходе которой на полках супермаркета и правда нашли продукты с истекшим сроком годности.

— При сроке годности 25 дней в магазине нашли 19 упаковок куриного яйца, перележавших какая 6, а какая и 16 дней. Полицейские составили протокол и все сфотографировали. Материалы отправили в Роспотребнадзор, — сообщает издание «Новая Сибирь».

В управлении выяснилось, что с данным магазином ранее уже случались подобные инциденты. В середине августа был составлен первый протокол по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ «Штрафы за нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов». Второе дело — это уже следующая часть статьи, 3-я «Повторное совершение административного правонарушения». Согласно статье, торговую сеть могли оштрафовать на сумму от 700 тысяч до 1 миллиона рублей.

Суд, тем не менее, все же решил смягчить наказание в связи с «явно несоразмерно характеру выявленного правонарушения и возможным последствиям такого нарушения». Таким образом, за торговлю просрочкой магазин заплатит штраф в 350 тысяч рублей.

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