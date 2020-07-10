Купить билеты в Новосибирский зоопарк снова можно будет через кассу
В Новосибирском зоопарке снова начали продавать билеты в кассах. Посетителей просят соблюдать дистанцию.
— Билеты в Новосибирский зоопарк теперь можно приобрести не только на нашем сайте, но и в кассах. Перед ними нанесена специальная разметка, пожалуйста, вставайте в очередь согласной ей и не забывайте надевать защитную маску, — сообщается в официальной группе Вконтакте Новосибирского зоопарка. — Если у вас есть возможность, пожалуйста, приобретайте билеты через сайт. Это безопасно и сэкономит вам время.
Работать кассы будут работать с девяти утра до девяти вечера. Касса по улице Стасова также возобновляет работу в выходные дни с десяти утра до шести вечера.
Напомним, Новосибирский зоопарк возобновил свою работу 24 июня, ранее парк был закрыт для посетителей из-за коронавируса. Сейчас для посетителей остаются открытыми только закрытые павильоны.
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ИСТОЧНИК KP.RU