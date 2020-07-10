Купить билеты в Новосибирский зоопарк снова можно будет через кассу

10 Июль 2020 2020-07-10T14:30:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирском зоопарке снова начали продавать билеты в кассах. Посетителей просят соблюдать дистанцию.

— Билеты в Новосибирский зоопарк теперь можно приобрести не только на нашем сайте, но и в кассах. Перед ними нанесена специальная разметка, пожалуйста, вставайте в очередь согласной ей и не забывайте надевать защитную маску, — сообщается в официальной группе Вконтакте Новосибирского зоопарка. — Если у вас есть возможность, пожалуйста, приобретайте билеты через сайт. Это безопасно и сэкономит вам время.

Работать кассы будут работать с девяти утра до девяти вечера. Касса по улице Стасова также возобновляет работу в выходные дни с десяти утра до шести вечера.

Напомним, Новосибирский зоопарк возобновил свою работу 24 июня, ранее парк был закрыт для посетителей из-за коронавируса. Сейчас для посетителей остаются открытыми только закрытые павильоны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU