Андрей Травников: Новый проект в сфере генетических технологий поможет большему числу новосибирцев

10 Июль 2020 2020-07-10T12:16:07+03:00

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Губернатор Андрей Травников ознакомился с объектами нового комплекса и провёл рабочее совещание по развитию Центра. Он будет функционировать на базе Института цитологии и генетики СО РАН. Его площадки предоставят возможность для ускоренного развития исследования фундаментальных проблем генетики и геномики, разработки и внедрения новых лекарственных средств.

Андрей Травников подчеркнул, что некоторые перспективы проекта уже частично воплощаются в жизнь:

- Институт участвует в программе «Академгородок 2.0», в проектах по развитию клинической, лабораторной, исследовательской базы. Решён имущественный вопрос. Сегодня в собственности Института цитологии и генетики, сконцентрированы здания, которые раньше принадлежали разным собственникам. На базе этих зданий после проведения реконструкции, предполагается открытие новых отделений, расширение коечного фонда, обустройство новых лабораторий. Это позволит расширить применение тех компетенций, которыми обладают наши учёные-медики. Здесь у нас собраны очень хорошие, а по некоторым профилям – уникальные специалисты, которые оказывают помощь пациентам с диабетом сложной формы, с заболеваниями суставов, сердечно-сосудистой системы. Очень важно, что значительная часть пациентов – это жители Новосибирской области. Они могут получать уникальную помощь.

Как сообщают в правительстве региона, создание Центра «Генетические технологии» подразумевает создание семи научных площадок. Центральная площадка разместится на базе Института цитологии и генетики СО РАН. Центр даёт возможность выполнения на мировом уровне проектов полного цикла для таких секторов экономики, как биомедицина, фармакология, экология и биобезопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU