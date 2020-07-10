2020-07-10T12:16:07+03:00
Наука

Андрей Травников: Новый проект в сфере генетических технологий поможет большему числу новосибирцев

Масштабный инвестиционный проект по созданию Национального Центра компетенций «Генетические технологии» запущен в Новосибирской области в рамках проекта «Академгородок 2.0»
Екатерина ИВАНОВА
Поделиться:
Национальный Центр компетенций «Генетические технологии». Фото: nso.ruНациональный Центр компетенций «Генетические технологии». Фото: nso.ru
Изменить размер текста:

Губернатор Андрей Травников ознакомился с объектами нового комплекса и провёл рабочее совещание по развитию Центра. Он будет функционировать на базе Института цитологии и генетики СО РАН. Его площадки предоставят возможность для ускоренного развития исследования фундаментальных проблем генетики и геномики, разработки и внедрения новых лекарственных средств.

Андрей Травников подчеркнул, что некоторые перспективы проекта уже частично воплощаются в жизнь:

- Институт участвует в программе «Академгородок 2.0», в проектах по развитию клинической, лабораторной, исследовательской базы. Решён имущественный вопрос. Сегодня в собственности Института цитологии и генетики, сконцентрированы здания, которые раньше принадлежали разным собственникам. На базе этих зданий после проведения реконструкции, предполагается открытие новых отделений, расширение коечного фонда, обустройство новых лабораторий. Это позволит расширить применение тех компетенций, которыми обладают наши учёные-медики. Здесь у нас собраны очень хорошие, а по некоторым профилям – уникальные специалисты, которые оказывают помощь пациентам с диабетом сложной формы, с заболеваниями суставов, сердечно-сосудистой системы. Очень важно, что значительная часть пациентов – это жители Новосибирской области. Они могут получать уникальную помощь.

Как сообщают в правительстве региона, создание Центра «Генетические технологии» подразумевает создание семи научных площадок. Центральная площадка разместится на базе Института цитологии и генетики СО РАН. Центр даёт возможность выполнения на мировом уровне проектов полного цикла для таких секторов экономики, как биомедицина, фармакология, экология и биобезопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стала известна причина неприятного запаха в Новосибирске: об этом заявил мэр
Андрей Травников: Новый проект в сфере генетических технологий поможет большему числу новосибирцев
ДТП в центре Новосибирска: иномарка сбила девушку на пешеходном переходе
18 медицинских организаций отремонтируют по нацпроекту в Новосибирской области в 2020 году
Вы посмотрите на него: в новосибирском зоопарке гордый гриф отказался заводить потомство со своей самкой
«А давайте к ней еще крылья прилепим»: в Новосибирске «Ока» с пропеллером переплыла реку
Школьника, зарезавшего учительницу под Новосибирском, арестовали
Воспитатель особенного мальчика, пропавшего 10 дней назад в Новосибирске, рассказала, где его искать
Математики предсказали печальный рекорд Новосибирску: от коронавируса будут умирать по 8 человек в день
Учительница, на которую напал школьник под Новосибирском, умерла
В Новосибирске исчезла двухлетняя девочка: ее обнаружили в чужой квартире
Под Новосибирском школьник напал с ножом на учительницу: он ночью залез к ней в дом
ГВАРДИЯ – надёжный партнёр и призёр акции!
Вот так сходила на рынок: таджик заплатил сибирячке 15 тысяч рублей за то, чтобы она вышла за него замуж
«Я стоял на балконе и вдруг...»: в Новосибирске молния ударила рядом с подростком — он чудом не пострадал
Последствия ливня 9 июля 2020: ветер снес деревья и столб с проводами
В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 111 человек
Под Новосибирском всю ночь искали двух подростков, чьи вещи нашли на берегу реки
Еще пять пациентов за сутки: в Новосибирской области от коронавируса скончались 133 человека
Более 13 тысяч домохозяйств Новосибирской области получили высокоскоростной интернет в 2020 году
«Она пережила ужасную боль»: в Новосибирске автобус, наехавший на пенсионерку, раздавил ей ноги
Новосибирец во дворе ранил 12-летнего велосипедиста: подростка госпитализировали
Под Новосибирском пропал 34-летний мужчина: его разыскивает мама
В Новосибирске банда школьников украла сигареты и продукты на 235 тысяч рублей
Погода в Новосибирске на 10 июля 2020 года: дождь и +25 градусов