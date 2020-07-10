2020-07-10T11:59:09+03:00
Общество

18 медицинских организаций отремонтируют по нацпроекту в Новосибирской области в 2020 году

В правительстве региона подвели итоги реализации нацпроекта «Здравоохранения» за полугодие
Екатерина ИВАНОВА
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Подведение итогов реализации нацпроекта «Здравоохранения» в правительстве региона. Фото: nso.ruПодведение итогов реализации нацпроекта «Здравоохранения» в правительстве региона. Фото: nso.ru
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В ходе подведения итогов главврачи районных больниц и руководитель медучреждений рассказали о темпах мероприятий. Одна из общих проблем – согласование проектно-сметной документации и выход на торги. Как отметил первый заместитель губернатор Юрий Петухов, чтобы не допускать срыва сроков по нацпроекту, необходимо оперативно выполнять все подготовительные работы, связанные с документацией.

Также в ходе совещания стало известно, что рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» будет закуплена 131 единица оборудования для трех медицинских организаций. Для центров амбулаторной онкологической помощи в 2020 году предусмотрено 596,6 миллионов рублей на закупку оборудования в районные больницы.

Также продолжается оснащение сосудистых центров и реализация программы развития детского здравоохранения. В 2020 году проведут капитальный и текущие ремонты в 18 медорганизациях на сумму 190 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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18 медицинских организаций отремонтируют по нацпроекту в Новосибирской области в 2020 году
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