2020-07-10T11:38:43+03:00
Общество

Вы посмотрите на него: в новосибирском зоопарке гордый гриф отказался заводить потомство со своей самкой

Но сотрудники не теряют надежду, что скоро у них появятся птенцы
Надежда РЫЖКИНА
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Птицы живут вместе несколько лет, но потомством не обзавелись. Фото: новосибирский зоопаркПтицы живут вместе несколько лет, но потомством не обзавелись. Фото: новосибирский зоопарк
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Новосибирский зоопарк рассказал о двух своих жителях из семейства грифов — андских кондорах Сократе и Нюре. Они появились в Ленинградском зоопарке. Но от того, что их с самого рождения воспитывал человек, птицам теперь сложно заводить детей и заботиться о них.

У Сократа и Нюры, день рождения в один день - 9 июля. Фото: новосибирский зоопарк

У Сократа и Нюры, день рождения в один день - 9 июля. Фото: новосибирский зоопарк

— Наши кондоры пару образовали, и это уже большой успех. Они много лет живут вместе и хорошо ладят. Судя по всему, Сократ в семье главный, но Нюра, если нужно, может дать ему отпор. Три последних года Нюра регулярно откладывает яйца. Правда, ни одно из них не было оплодотворено. Так бывает. Но мы не теряем надежду на появление птенцов, — рассказали в зоопарке.

Кстати, кондоры родились в один день. 9 июля отметили юбилей, Сократу исполнилось 35 лет, а Нюре — 25. Птицы считаются долгожителями: в природе они живут до 50 лет, а в зоопарке — до 60-70 лет. Еще они рекордсмены по размерам: у кондоров очень большие крылья, а вес одной птицы может достигать 15 килограммов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Вы посмотрите на него: в новосибирском зоопарке гордый гриф отказался заводить потомство со своей самкой
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