Более 13 тысяч домохозяйств Новосибирской области получили высокоскоростной интернет в 2020 году

10 Июль 2020 2020-07-10T06:16:50+03:00

«Ростелеком» за первое полугодие 2020 года обеспечил широкополосным доступом в интернет 13 145 домохозяйств Новосибирской области в новостройках, коттеджных поселках, многоэтажных домах и в частном секторе

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Оптические линии для пользователей проведены по технологии GPON, что гарантирует высокую скорость передачи данных и стабильность подключения.

Теперь цифровые сервисы компании доступны в том числе для жителей еще двух новостроек по улице Большевистской в микрорайоне «Европейский берег», двух многоэтажек в поселке Краснообск от строительной компании «Новосибирский квартал», в доме на Красном проспекте от застройщика «Мегаполис» и в двух новостройках наукограда Кольцова, возведенных фирмой «Проспект».

Доступ в интернет по оптическим технологиям появился и у жильцов 13территорий малоэтажной застройки, которые расположены в поселках Красномайский, Кудряшовский и Раздольное, в коттеджных поселках «Солнечное озеро», «Дубравушка» и «Тандем», в садовом товариществе «Северный Садовод».

«Как показала практика последних месяцев, когда часть нашей жизни стала проходить в онлайн-режиме, без стабильно работающего интернета сейчас не обойтись. Благодаря тому, что мы расширяем зону присутствия и модернизируем линии связи, надежная связь появляется даже в тех микрорайонах, где ее раньше не было. А значит, можно спокойно работать, учиться и отдыхать дома, не испытывая при этом неудобств из-за скорости или надежности соединения с интернетом», — отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Жители этих домохозяйствтеперь могут пользоваться цифровыми услугами и сервисами «Ростелекома».

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,2 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,5 млн пользователей, из них свыше 5,7 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».