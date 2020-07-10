Под Новосибирском пропал 34-летний мужчина: его разыскивает мама

10 Июль 2020 2020-07-10T04:22:40+03:00

Он поехал на работу в Искитим и пропал

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В Новосибирской области разыскивают 34-летнего Никиту Подосетникова. О его местонахождении ничего неизвестно уже больше 10 дней. Мужчина родом из Рубцовска Алтайского края. Он поехал на работу в Искитим и через некоторое время перестал выходить на связь с родными. Об этом КП-Новосибирск рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

— Тревогу забила мама после того, как он перестал отвечать на звонки, выходить в соцсети, читать сообщения. Место жительство и где работал — неизвестно, — рассказала руководитель отряда Алеся Яблонских.

Приметы пропавшего мужчины: рост 183 сантиметра, плотного телосложения, волосы русые короткие, глаза серо-зеленые. Во что был одет неизвестно.

Если вам что-либо известно о том, где находится Никита Подосетников, просьба сообщить по телефонам: 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.

Напомним, по -прежнему продолжаются поиски особенного мальчика. О нем ничего неизвестно уже 10 дней. Ребенок пропал во время прогулки с папой в Октябрьском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU