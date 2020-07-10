2020-07-10T04:22:40+03:00
Общество

Под Новосибирском пропал 34-летний мужчина: его разыскивает мама

Он поехал на работу в Искитим и пропал
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Мужчина с Алтайского края в Новосибирской области ищет мама. Фото: «Лиза Алерт»Мужчина с Алтайского края в Новосибирской области ищет мама. Фото: «Лиза Алерт»
Изменить размер текста:

В Новосибирской области разыскивают 34-летнего Никиту Подосетникова. О его местонахождении ничего неизвестно уже больше 10 дней. Мужчина родом из Рубцовска Алтайского края. Он поехал на работу в Искитим и через некоторое время перестал выходить на связь с родными. Об этом КП-Новосибирск рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

— Тревогу забила мама после того, как он перестал отвечать на звонки, выходить в соцсети, читать сообщения. Место жительство и где работал — неизвестно, — рассказала руководитель отряда Алеся Яблонских.

Приметы пропавшего мужчины: рост 183 сантиметра, плотного телосложения, волосы русые короткие, глаза серо-зеленые. Во что был одет неизвестно.

Если вам что-либо известно о том, где находится Никита Подосетников, просьба сообщить по телефонам: 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.

Напомним, по -прежнему продолжаются поиски особенного мальчика. О нем ничего неизвестно уже 10 дней. Ребенок пропал во время прогулки с папой в Октябрьском районе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он сейчас как зверек»: особенный ребенок, которого ищут уже три дня, может прятаться в лесу.

Психологи уверены: при поисках нужно учитывать особенности заболевания 14-летнего подростка. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Новосибирском пропал 34-летний мужчина: его разыскивает мама
В Новосибирске банда школьников украла сигареты и продукты на 235 тысяч рублей
Погода в Новосибирске на 10 июля 2020 года: дождь и +25 градусов
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 10 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
«Лес прочесывают кинологи»: волонтеры показали, как уже восьмые сутки ищут особенного ребенка, пропавшего в Новосибирске
«Украли меньше 50-ти рублей»: в Новосибирске таксисту разбили окно из-за мелочи
«Вещи и мопед нашли на берегу реки»: в селе под Новосибирском пропало двое подростков
Под Новосибирском столкнулись фура, иномарка и КамАЗ: в ДТП пострадали пассажиры «Тойоты»
«Хотел сбежать, но люди догнали»: из-за водителя, врезавшегося в машины во дворе, началась потасовка
В минздраве рассказали, сколько медиков умерли от коронавируса в Новосибирской области
В Новосибирске иномарка врезалась в микроавтобус, а потом влетела в автомойку: есть пострадавшие
Заксобрание поддержало поправки в Трудовой кодекс
Сибиряки собирали коноплю около здания ГИБДД: их посадили на три года
Мэр призвал помочь девочке, жизнь которой зависит от самого дорогого в мире укола
В Новосибирске в этом году выпали из окон 7 детей
«Вопят так, что через закрытые окна слышно»: сибирячка до ночи гуляет с детьми во дворе и бесит соседей
Губернатор о сессии законодательного собрания: «Самое важное – это поправки в бюджет»
«Фургон пошел на обгон»: сибирячка отсудила у инкассаторов 100 тысяч рублей за то, что сбили ее на «зебре»
«Лопаты он боится до сих пор»: сибиряк привязал к столбу покалеченного пса и бросил его умирать на помойке
Инфекционный госпиталь для больных коронавирусом появится в Новосибирской области: где и зачем еще один
Новосибирцы чаще посещают онлайн-кинотеатры и меньше играют онлайн
Сибиряк залез на арку Бугринского моста: на место приехали спасатели
Полицейские прокомментировали ситуацию с девушкой в хиджабе, которая не хотела выходить из автобуса