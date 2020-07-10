2020-07-10T04:00:11+03:00
Общество

В Новосибирске банда школьников украла сигареты и продукты на 235 тысяч рублей

Они тащили чужое из супермаркетом и машин
Надежда РЫЖКИНА
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Дело подростков дошло до суда.Дело подростков дошло до суда.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Новосибирске банда школьников пойдет под суд за то, что промышляла кражами и грабежами. В группе было четверо 15-летних подростков, а вместе с ним был ещё 24-летний мужчина. Всего они похитили вещей больше чем на 235 тысяч рублей.

— По версии следствия, в 2019 году несовершеннолетние в Дзержинском и Октябрьском районах Новосибирска украли аккумуляторы, имущества граждан из автомобилей, деньги, табачную продукцию и продукты питания из уличных торговых павильонов и супермаркетов. Также один из участников группы открыто похитил сотовый телефон с применением насилия, — сообщается на сайте прокуратуры Новосибирской области.

В зависимости от роли и степени участия каждого, всех молодых злоумышленников обвинили по статьям УК РФ «Кража» и «Грабеж». Преступление расследовал следственный отдел по Дзержинскому району Новосибирска СУ СКР по НСО.

Уголовные дела банды с обвинительным заключением теперь передали в Дзержинский районный суд Новосибирска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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