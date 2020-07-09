«Украли меньше 50-ти рублей»: в Новосибирске таксисту разбили окно из-за мелочи
В Новосибирске неизвестные разбили стекло в автомобиле такси. Как написал в соцсетях хозяин авто, из машины пропала только мелочь на сумму менее 50 рублей.
— Ночью разбили стекло в машине, пропали только железные монеты на сумму менее 50 рублей, которые лежали в подстаканнике, — цитирует сибиряка паблик «Инцидент Новосибирск». — И то, их и разглядеть-то сложно было. Даже не все забрали, видно, что в спешке, часть монет осталось. В этом дворе на протяжении десяти лет машины никогда никто не трогал.
Как написал в соцсетях хозяин авто, из машины пропала только мелочь на сумму менее 50 рублей. Фото: "Инцидент Новосибирск"
В комментариях под постом многие сибиряки написали свои предположения о причинах случившегося. А некоторые даже вспомнили, что недавно с ними произошли похожие ситуации:
— Кому-то и три рубля — сумма, мало ли.
— А может это конкуренты постарались?
— У меня недавно тоже так стекло выбивали, — пишут люди.
В Новосибирске таксисту разбили окно из-за мелочи.
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