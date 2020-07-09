2020-07-09T23:41:10+03:00
Общество

«Украли меньше 50-ти рублей»: в Новосибирске таксисту разбили окно из-за мелочи

Сибиряк рассказал о случившемся в соцсетях
Галина СИМОНОВА
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В Новосибирске неизвестные разбили стекло в автомобиле такси. Фото: "Инцидент Новосибирск"В Новосибирске неизвестные разбили стекло в автомобиле такси. Фото: "Инцидент Новосибирск"
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В Новосибирске неизвестные разбили стекло в автомобиле такси. Как написал в соцсетях хозяин авто, из машины пропала только мелочь на сумму менее 50 рублей.

— Ночью разбили стекло в машине, пропали только железные монеты на сумму менее 50 рублей, которые лежали в подстаканнике, — цитирует сибиряка паблик «Инцидент Новосибирск». — И то, их и разглядеть-то сложно было. Даже не все забрали, видно, что в спешке, часть монет осталось. В этом дворе на протяжении десяти лет машины никогда никто не трогал.

Как написал в соцсетях хозяин авто, из машины пропала только мелочь на сумму менее 50 рублей. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Как написал в соцсетях хозяин авто, из машины пропала только мелочь на сумму менее 50 рублей. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В комментариях под постом многие сибиряки написали свои предположения о причинах случившегося. А некоторые даже вспомнили, что недавно с ними произошли похожие ситуации:

— Кому-то и три рубля — сумма, мало ли.

— А может это конкуренты постарались?

— У меня недавно тоже так стекло выбивали, — пишут люди.

В Новосибирске таксисту разбили окно из-за мелочи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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