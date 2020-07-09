Под Новосибирском столкнулись фура, иномарка и КамАЗ: в ДТП пострадали пассажиры «Тойоты»

9 Июль 2020 2020-07-09T22:24:29+03:00

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Под Новосибирском на Северном объезде произошло ДТП. Там столкнулись иномарка и два грузовика.

— На Северном объезде на 40-м километре 58-летний водитель грузового автомобиля DAF с прицепом, ехал в сторону Новосибирска со стороны Коченево. Он столкнулся с Toyota RAV-4 под управлением 38-летнего водителя, который стоял там в пробке. Тот, в свою очередь, врезался в стоящий впереди КамАЗ-лесовоз. Известно, что в ДТП пострадали пассажиры «Тойоты», их с различными травмами госпитализировали. Все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

В паблике Вконтакте «АСТ-54» очевидцы случившегося написали о том, что в «Тойоте» ехала семья из Колывани, всех их действительно увезли в больницу с места ДТП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="202" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/789680" frameborder="0"></iframe> Под Новосибирском столкнулись фура, иномарка и КамАЗ.

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