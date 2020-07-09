В Новосибирске иномарка врезалась в микроавтобус, а потом влетела в автомойку: есть пострадавшие

9 Июль 2020 2020-07-09T17:32:03+03:00

В Калининском районе Новосибирска произошло ДТП: там иномарка влетела в автомойку. Фото: "АСТ-54"

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Вечером 9 июля в Калининском районе Новосибирска произошло ДТП: там иномарка влетела в автомойку. В аварии пострадал один человек.

В аварии пострадал один человек. Фото: "АСТ-54"

— Около семи вечера на улице Мясниковой 38-летний водитель автомобиля Honda CR-V задел едущий рядом микроавтобус «Пежо», а после этого врезался в автомойку самообслуживания. В результате аварии пострадала 42-летняя пассажирка «Хонды». Ее госпитализировали с ушибом грудной клетки и ноги. В настоящее время по данному факту проводится проверка, все причины и обстоятельства случившегося уточняются, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Фото: "АСТ-54"

Паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск» цитирует очевидцев, которые сообщают, что сразу после столкновения, пассажиров «Хонды» зажало в авто — выбраться им помогли случайные прохожие. Кроме того, как сообщают очевидцы, у водителя случился приступ.

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