Заксобрание поддержало поправки в Трудовой кодекс

9 Июль 2020 2020-07-09T16:29:30+03:00

Депутаты рассмотрели проект Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части регулирования дистанционной и удаленной работы»

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Как доложил на сессии первый заместитель Председателя Заксобрания региона Андрей Панфёров, предлагаемые изменения касаются условий дистанционной работы, которая стала широко применяться во время пандемии коронавируса нового типа.

Помимо понятия «дистанционная работа» в Трудовом кодексе Российской Федерации появятся «временная дистанционная (удаленная) работа» и «комбинированная дистанционная (удаленная) работа». Предлагаемые изменения позволят максимально перейти на электронный документооборот.

Кроме того, исчезнут дискриминационные нормы, согласно которым дистанционного работника было легче уволить. Одно из самых важных нововведений: прописывается право дистанционных работников не быть круглосуточно на связи с работодателем. Также появляется возможность работать попеременно на рабочем месте в офисе и дистанционно.

По словам председателя комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игоря Гришунина, депутаты регионального парламента внимательно изучили предлагаемый законопроект.

- Сегодня мы согласились с теми дефинициями, которые определила Государственная Дума, – пояснил Игорь Гришунин. – Этот вопрос мы выносили на рассмотрение Правительства Новосибирской области, в срочном порядке рассмотрели на заседании комитета и вынесли решение о поддержке предлагаемых изменений. Сегодня, по предварительным данным, у нас так работает около 50 тысяч сотрудников в различных организациях, и это говорит о том, что данные изменения очень важны.

Законопроект должен способствовать повышению максимальной эффективности производственных процессов, ведь сама жизнь требует от нас как можно быстрее установить понятные всем, прежде всего, людям труда, правила.

Также парламентарий отметил, что в течение летних месяцев на встречах с избирателями будут собираться предложения о важных, по мнению людей, дополнениях и изменениях в Трудовой кодекс. Поправки от регионального парламента осенью поступят в Государственную Думу.

Рассмотрев проект Федерального закона и учтя решение комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения, депутаты приняли решение поддержать проект федерального закона.

ИСТОЧНИК KP.RU