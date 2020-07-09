2020-07-09T15:35:56+03:00
Происшествия

Сибиряки собирали коноплю около здания ГИБДД: их посадили на три года

Мужчины полностью признали свою вину
Галина СИМОНОВА
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Сибиряков приговорили к лишению свободы на три года каждому, с испытательным сроком два годаСибиряков приговорили к лишению свободы на три года каждому, с испытательным сроком два годаФото: Андрей КОПАЛОВ
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Двое сибиряков пошли под суд, после того, как собрали коноплю рядом со зданием ГИБДД в Краснозерском районе. Их быстро задержали и изъяли у них 264 грамма наркотика.

— Двое мужчин четвертого января около восьми вечера приехали на участок, расположенный рядом со зданием ОГИБДД МО МВД России «Краснозерский», чтобы собрать там коноплю, — сообщается на сайте Краснозерского районного суда Новосибирской области.

Свой «урожай» сибиряки сложили в заранее подготовленную сумку и отправились в путь по трассе «Полойка — Довольное». Но далеко им уехать не удалось — там их и задержали сотрудники ГИБДД. Мужчин передали полицейским, которые изъяли у них 264 грамма высушенной конопли.

Свою вину сибиряки не отрицали, суд признал их виновными в совершении преступления по части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств…). Их приговорили к лишению свободы на три года каждому, с испытательным сроком два года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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