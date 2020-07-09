«Вопят так, что через закрытые окна слышно»: сибирячка до ночи гуляет с детьми во дворе и бесит соседей

9 Июль 2020 2020-07-09T11:49:21+03:00

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Жительница Искитима пожаловалась в соцсети на многодетную мать, которая поздно вечером выгуливает своих детей. Сибирячку возмущает, что ребятня громко кричит на площадке и не дает спать. Позиция мамы — нечего сидеть перед сном в гаджетах, лучше подышать свежим воздухом, к тому же сейчас лето, а претензии от жителей, по ее мнению, звучат бредово.

— Время 23:05. На детской площадке трое детей (два мальчика и одна девочка) до 10 лет, вопят так, что через закрытые окна слышно, — написала сибирячка в паблике «Подслушано в Искитиме».

На возмущения ответила мама детей.

— Это прогулка перед сном! Да, представьте, мой ребенок домой заходит в 23.00 часа, потому что лето, отличная погода и друг приехал. Телевизор и гаджеты под запретом! Если есть вопросы, подойдите и задайте, не можете — вызывайте полицию. Хотя в вашем случае лучше валерьяночки на ночь! И на будущее, крепких вам снов, — написала мать.

Это вызвало бурные споры в комментариях. Одни подписчики стали защищать мать и ее детей, другие поддержали автора поста.

— После 23.00 часов шуметь нельзя, вызывайте полицию. Если закрыть окно, дышать дома нечем.

— Интересно, там дети орали час напролет или кто-то пару раз громко крикнул строго в 23.00?

— Никто не мешает детям гулять, кричать, вопить в течение всего дня. На мой взгляд, адекватные родители могут занимать своих детей и вечером, а не рекомендуют «попить валерьянки», — написали они в комментариях.

Юрист объяснил, можно ли детям гулять допоздна и шуметь.

— В 23 часа детям еще можно находиться на улице, но обязательно под присмотров взрослых, их законных представителей. А вот шуметь с 22 часов нельзя. У нас есть закон об административных правонарушениях Новосибирской области, статья «Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время». За шум полагается штраф 3 тысячи рублей, — рассказала КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

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