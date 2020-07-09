2020-07-09T11:43:15+03:00
Общество

Губернатор о сессии законодательного собрания: «Самое важное – это поправки в бюджет»

Андрей Травников поблагодарил депутатов за конструктивное взаимодействие с правительством в ходе реализации масштабных проектов
Екатерина ИВАНОВА
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Андрей Травников принял участие в сессии Законодательного собрания Новосибирской области. Фото: nso.ruАндрей Травников принял участие в сессии Законодательного собрания Новосибирской области. Фото: nso.ru
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В Новосибирской области прошла одна из самых продолжительных сессий, депутатами были рассмотрены 50 вопросов. Как отметил глава региона, принимавший участие в заседании, одной из важнейших тем стали поправки в бюджет:

- Самое важное – это поправки в бюджет текущего года и трехлетки. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, выпадающие доходы, дополнительные расходы, которые мы несем, мы постарались обеспечить финансированием все мероприятия национальных проектов, все стройки, малые и большие, от ФАПов до крупных, знаковых объектов, продолжение строительства этих объектов, и обеспечить финансированием программу наказов, в том виде, в котором она была утверждена на этот год.

В конце сессии Андрей Травников также поблагодарил председателя Законодательного собрания Андрея Шимкива, всех депутатов Заксобрания за совместную работу в течение пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Губернатор о сессии законодательного собрания: «Самое важное – это поправки в бюджет»
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