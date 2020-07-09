2020-07-09T10:24:23+03:00
Дом. Семья

«Лопаты он боится до сих пор»: сибиряк привязал к столбу покалеченного пса и бросил его умирать на помойке

Волонтеры пытаются спасти животное и просят откликнуться неравнодушных
Надежда РЫЖКИНА
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Хозяина бросили собаку, похожую на алабая, на привязи в заброшенном дворе. Фото: предоставлено Ириной Роут.Хозяина бросили собаку, похожую на алабая, на привязи в заброшенном дворе. Фото: предоставлено Ириной Роут.
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В Бердске недалеко от остановки «поселок Боровой» волонтеры нашли пса. Животное было избито и приковано к столбу цепью. Вокруг собаки был мусор и собственные испражнения.

— Этот пес молодой, а хозяин его ни во что не ставил, дубасил лопатой по голове. Теперь он съехал из дома, а собаку бросил на произвол судьбы. У пса даже нет будки, цепь буквально сантиметров 50, сидит он в мусоре и своих испражнениях. В таких условиях ему ни добраться до еды, ни укрыться от непогоды, зимой — от снега, только погибнуть, — рассказала КП-Новосибирск волонтер Ирина Роут.

Цепь слишком коротка, псу негде развернуться. Фото: предоставлено Ириной Роут.

Цепь слишком коротка, псу негде развернуться. Фото: предоставлено Ириной Роут.

Из-за жестокого обращения пес озлобился на людей: он рычит, кидается, если к нему подойти. Но неравнодушные все равно пару раз в неделю ходят к нему, пробираясь через заросли, и подкармливают.

Волонтеры ищут собаке передержку. Фото: предоставлено Ириной Роут.

Волонтеры ищут собаке передержку. Фото: предоставлено Ириной Роут.

— К лопате у него до сих пор агрессия: мы ему вчера подавали воды на лопате, он схватился зубами за черенок и стал его грызть. Возможно, это у него из-за страха. Не пугается только, если на лопате еда. Псу там не место. Его надо либо прикармливать постоянно, либо попробовать выкупить у хозяина, чтобы он добровольно отдал нам. Уверена, что отдаст, но пока ему не звонили, — говорит Ирина.

Сейчас псу ищут передержку, но нужна также помощь кинолога и зоопсихолога: животному надо восстановиться, чтобы снова жить в гармонии с человеком. Волонтеры просят всех желающих помочь звонить по телефону 8-913-904-81-24 (Ирина) или 8-953-777-83-24 (Алена).

Пса подкармливают неравнодушные люди, однако ему нужен новый дом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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