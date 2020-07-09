Новосибирцы чаще посещают онлайн-кинотеатры и меньше играют онлайн

9 Июль 2020 2020-07-09T10:16:56+03:00

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В целом аналитики МТС отмечают снижение цифровой активности жителей столицы Сибири по сравнению с весенними показателями. При этом количество обращений к цифровым решениям остается высоким и на 70% превышает значения прошлого года.

По сравнению с началом «карантинной паузы», жители Новосибирска стали меньше играть онлайн (в апреле и мае киберспортивные и геймерские сервисы были самыми востребованными среди онлайн-решений и показывали почти десятикратный рост по сравнению с прошлым годом). Вероятно, это связано с началом летних каникул и установившейся в городе жаркой погодой.

Наибольший рост среди цифровых сервисов сейчас показывают онлайн-кинотеатры и потоковое видео:эти интернет-ресурсы сейчас востребованы больше, чем весной. По сравнению с прошлым годом их популярность выросла больше чем в 3,5 раза. Возможно, на эту тенденцию повлиял длительный период отсутствия возможности посещать развлекательные заведения и культурные организации – кинотеатры, театры, музеи.

Новосибирцы стали ощутимо меньше работать в сети – по сравнению с весной востребованность сервисов видеоконференцсвязи и других сервисов для удаленной работы уменьшилась в четыре раза. Также упал интерес к образовательным онлайн-ресурсам: по сравнению с апрелем жители Новосибирска стали меньше в пять раз пользоваться интернет-курсами и онлайн-школами. Сервисы онлайн-образования – единственные цифровые ресурсы, которыми пользуются меньше, чем в прошлом году. Подобная «отрицательная популярность» может объясняться как периодом отпусков и каникул, так и тем, что люди за период пандемии устали от формата онлайн-обучения.

Для формирования индекса цифровой активности МТС проанализировала обезличенные данные о посещаемости абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.