2020-07-09T09:13:15+03:00
Общество

Сибиряк залез на арку Бугринского моста: на место приехали спасатели

Мужчина, увидев людей в форме и касках, запаниковал
Ульяна ДЖАНКОВА
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Парень взобрался на арку Бугринского моста. Фото: МАССПарень взобрался на арку Бугринского моста. Фото: МАСС
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В четверг, 9 июля, спасатели МАСС рассказали, что на арку Бугринского моста взобрался мужчина. Его обнаружили при патрулировании акватории реки Обь. Вот только выяснить с какой целью он туда забрался, не удалось.

— Это произошло 8 июля в 11:54. Информация была передана оперативному дежурному. На место выехал экипаж спасателей, а по воде к мосту подошел катер. Один из спасателей стал подниматься по арке моста к мужчине. Когда он это увидел, то сбежал в противоположном направлении: слез с другой стороны арки и направился на пляж, — рассказали в МАСС.

Как только он увидел спасателей, мужчина сбежал и отправился загорать. Фото: МАСС

Как только он увидел спасателей, мужчина сбежал и отправился загорать. Фото: МАСС

Спасатели убедились, что мужчине не угрожает опасность и уехали с места происшествия. В МАСС предупредили, что парень мог упасть с моста и разбиться: это не шалость, а реальная угроза жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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