Сибиряк залез на арку Бугринского моста: на место приехали спасатели

9 Июль 2020 2020-07-09T09:13:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 9 июля, спасатели МАСС рассказали, что на арку Бугринского моста взобрался мужчина. Его обнаружили при патрулировании акватории реки Обь. Вот только выяснить с какой целью он туда забрался, не удалось.

— Это произошло 8 июля в 11:54. Информация была передана оперативному дежурному. На место выехал экипаж спасателей, а по воде к мосту подошел катер. Один из спасателей стал подниматься по арке моста к мужчине. Когда он это увидел, то сбежал в противоположном направлении: слез с другой стороны арки и направился на пляж, — рассказали в МАСС.

Как только он увидел спасателей, мужчина сбежал и отправился загорать. Фото: МАСС

Спасатели убедились, что мужчине не угрожает опасность и уехали с места происшествия. В МАСС предупредили, что парень мог упасть с моста и разбиться: это не шалость, а реальная угроза жизни.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU