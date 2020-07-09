Сибиряк залез на арку Бугринского моста: на место приехали спасатели
В четверг, 9 июля, спасатели МАСС рассказали, что на арку Бугринского моста взобрался мужчина. Его обнаружили при патрулировании акватории реки Обь. Вот только выяснить с какой целью он туда забрался, не удалось.
— Это произошло 8 июля в 11:54. Информация была передана оперативному дежурному. На место выехал экипаж спасателей, а по воде к мосту подошел катер. Один из спасателей стал подниматься по арке моста к мужчине. Когда он это увидел, то сбежал в противоположном направлении: слез с другой стороны арки и направился на пляж, — рассказали в МАСС.
Как только он увидел спасателей, мужчина сбежал и отправился загорать. Фото: МАСС
Спасатели убедились, что мужчине не угрожает опасность и уехали с места происшествия. В МАСС предупредили, что парень мог упасть с моста и разбиться: это не шалость, а реальная угроза жизни.
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