2020-07-09T08:55:53+03:00
Общество

«Хотел снять вертолеты вблизи»: сибиряка оштрафовали за съемку Парада Победы с квадрокоптера

Он не получил разрешения на запуск беспилотника
Надежда РЫЖКИНА
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Новосибирцу назначили штраф в 15 тысяч рублей.Новосибирцу назначили штраф в 15 тысяч рублей.Фото: Александр ГЛУЗ
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Западно-Сибирская транспортная прокуратура выявила назначила штраф в 15 тысяч рублей сибиряку, который снял 9 мая авиапарад с квадрокоптера. Мужчина использовал беспилотник незаконно.

— 9 мая 2020 года житель Новосибирска использовал беспилотный летательный аппарат возле отеля «Марриотт». Перед полетом он не получил разрешения на него от органов управления воздушным движением и местного самоуправления. Также у гражданина не было аэронавигационной и метеорологической информации, что противоречит закону, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сибиряка обвинили по статье КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства».

Напомним, в 2018 году транспортная прокуратура уже штрафовала новосибирца, который снимал День Победы с квадрокоптера: тогда он запускал беспилотник над Монументом Славы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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