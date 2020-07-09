В Новосибирской области 4 человека умерли от коронавируса: что о них известно

9 Июль 2020 2020-07-09T08:26:41+03:00

Об этом рассказали в оперштабе правительства региона

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В четверг,9 июля, стало известно о том, что в Новосибирской области от коронавируса умерли еще 4 человека. Это мужчина в возрасте 60 лет и три женщины в возрасте 38 лет, 56 лет и 77 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 128 человек. Об этом рассказали в оперштабе правительства региона.

— В реанимации находятся 86 человек, на ИВЛ — 23 пациента, — говорится в сообщении оперштаба. — За сутки коронавирус обнаружили у 101 человека, выздоровели 170 пациентов.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 6 932 человека, больше половины уже здоровы — 4 677 пациентов.

В регионе возобновили работу магазины с отдельным входом, летние веранды кафе и ресторанов, зоопарк. По-прежнему закрыты торговые центры, кинотеатры, фитнес-клубы.

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ИСТОЧНИК KP.RU