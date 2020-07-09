2020-07-09T11:17:39+03:00
Общество

«Фургон пошел на обгон»: сибирячка отсудила у инкассаторов 100 тысяч рублей за то, что сбили ее на «зебре»

Лихой водитель был уволен сразу после ДТП, а фирма предложила женщине компенсацию в размере МРОТ
Никита МАНЬКО
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Женщина отсудила компенсацию только спустя два годаЖенщина отсудила компенсацию только спустя два годаФото: Иван МАКЕЕВ
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Калининский районный суд постановил выплатить сибирячке, сбитой на «зебре» машиной инкассаторов, 100 тысяч рублей.

ДТП произошло в 5 февраля 2019 года возле дома по улице Владимировской. Около 08:00 утра водитель инкассаторской машины пошел на обгон, перестроился и выехал на пешеходный переход. В этот момент дорогу переходила 38-летняя женщина.

Инкассаторский автомобиль не успел затормозить и сбил сибирячку. «Скорая» доставила женщину в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

— Женщина обратилась в суд за компенсацией к инкассаторской фирме, требовала 200 тысяч рублей за моральный и физический вред. К этому моменту водитель уже был уволен, а инкассаторская фирма отказалась признать иск, предлагали заплатить компенсацию в размере МРОТ. Суд назначил выплатить 100 тысяч рублей, — сообщил «КП-Новосибирск» помощник прокурора Калининского района Владимир Лаптев.

Приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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