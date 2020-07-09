Управляющий филиалом Банка УРАЛСИБ в Новосибирске получил благодарность мэра Новосибирска

9 Июль 2020 2020-07-09T06:28:08+03:00

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Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск Александр Сорокин получил Благодарность мэра города - за вклад в развитие образования города Новосибирска и оказание благотворительной (спонсорской) помощи для технического оснащения МБОУ СОШ №1, направленной на повышение качества организацииобразовательного процесса в условиях ограничительных мер.

В мае 2020г.Банк оказал адресную финансовую помощь средней общеобразовательной школе №1 города Новосибирска для организации системы дистанционного обучения детей в условиях режима самоизоляции. В качестве технической поддержки банк передал 30 компьютеров для семей учащихся, а также оказал школе финансовую помощь в размере 500 тысяч рублей на покупку оборудования для дистанционного обучения.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июля 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 561 банкомат, 525 платежных терминалов.