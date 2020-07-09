2020-07-09T04:15:03+03:00
Общество

Сибиряк облил бензином и поджег машину друга из-за ссоры

За это его отправят почти на 2 года в колонию строгого режима
Надежда РЫЖКИНА
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Суд не стал смягчать наказание провинившемуся сибиряку.Суд не стал смягчать наказание провинившемуся сибиряку.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Житель села Плотниково Новосибирской области, поссорившись с другом, поджег его автомобиль. Об этом сообщила региональная прокуратура.

— Ночью 14 июля 2019 года мужчина был в поселке Двуречье Новосибирского района, на территории дачного общества «Железнодорожник». Из-за конфликта с потерпевшим он облил бензином его автомобиль «УАЗ» и поджег, затем ушел. Владелец машины вовремя заметил пожар и потушил, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Огонь повредил лакокрасочное покрытие автомобиля, на его ремонт ушло больше 13 тысяч рублей. Сибиряка привлекли к суду и признали виновным за покушение на умышленный поджог.

Мужчина сам признал вину, но наказание ему не смягчили. Как оказалось, у него была непогашенная судимость за особо тяжкое преступление в прошлом. За поджог его отправят на 1 год и 8 месяцев в исправительную колонию строгого режима

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ИСТОЧНИК KP.RU

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