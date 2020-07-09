2020-07-09T03:13:05+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на 9 июля 2020 года: жара выше +30

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 9 июля 2020 года
Надежда РЫЖКИНА
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В Новосибирск надолго пришла жара.В Новосибирск надолго пришла жара.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Погода в Новосибирске 9 июля 2020 года: синоптики обещают очень жаркий день, в некоторых регионах температура поднимется выше +30 градусов.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +26-28 градусов, ночью — +14-16 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков; во второй половине дня кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +26-31 градусов, ночью — +12-17. Ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем по востоку в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду.

«Яндекс» дает похожий прогноз. Днем 9 июля в Новосибирске будет облачно с прояснениями, температура воздуха составит 25-27 градусов, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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